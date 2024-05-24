Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için vatandaşların haksız vergi ve faturalandırmaları bildirmesi için sosyal medya kanallarını da devreye soktu. Yasa dışı vergiyi bildiren vatandaşlara, vergi ihbarı ikramiyesi ödeneceği açıklandı. İşte, vergi ihbarı hakkında son detaylar...