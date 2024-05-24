Kayıt dışı vergiyi bildiren vatandaşlar vergi ihbar ikramiyesi alacak! Vergi ihbarı nasıl yapılır?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini kolayca yapabilmelerini sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sosyal medya üzerinden ihbar almaya başlıyor. Ayrıca, vergi kaçakçılığını bildiren vatandaşlara 'vergi ihbarı ikramiyesi' ödenecek. İşte, detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için vatandaşların haksız vergi ve faturalandırmaları bildirmesi için sosyal medya kanallarını da devreye soktu. Yasa dışı vergiyi bildiren vatandaşlara, vergi ihbarı ikramiyesi ödeneceği açıklandı. İşte, vergi ihbarı hakkında son detaylar...
VERGİ İHBARI NASIL YAPILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, vatandaşların yasa dışı vergileri kolayca, 7/24 ihbar ve şikayet etmesi için GİB'in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi.
SOSYAL MEDYADAN VERGİ İHBAR DÖNEMİ
Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.
HANGİ DURUMLARDA VERGİ İHBARI YAPILABİLİR?
- Düşük KDV Oranı Uygulanması,
- IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi,
- Fiş/Fatura Verilmemesi,
- Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması,
- Mükellefiyet Kaydının Olmaması,
- Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması,
- Personel Ücretinin Elden Ödenmesi,
- Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi,
- Tapu Harcının Eksik Ödenmesi,
- Kaçak Ürün Satışının Yapılması.
VATANDAŞLAR VERGİ İHBAR İKRAMİYESİ ALABİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek." ifadesini kullandı.