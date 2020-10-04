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Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12 milyon TL ikramiye verildi

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan önemli destek alınırken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişiye toplam 12.3 milyon liralık ikramiye ödemesi yapıldı.

Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12 milyon TL ikramiye verildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, ilgili kanun kapsamında vergi kaçakçılığı hakkında bilgi sahibi olanlara, bu durumu bildirmelerini sağlamak üzere ikramiye veriliyor.

Buna göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 441 olurken, 2018'de bu sayı 391 olarak gerçekleşmişti.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, 2019'da ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 300 bin 472 lira olarak hesaplandı.

Başkanlığın ödediği ikramiye tutarı 2018'de 6 milyon 396 bin 266 lira düzeyindeydi.

2017'de 454 ihbarcıya 12 milyon 870 bin 4 lira, 2016 yılında 240 ihbarcıya 3 milyon 142 bin 130 lira ve 2015'te 338 ihbarcıya 6 milyon 45 bin 626 lira ikramiye ödendi.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1864 kişiye toplamda 40 milyon 754 bin 498 liralık ikramiye ödemesi yapıldı.

Öte yandan, Vergi İletişim Merkezince 2019 yılında alınan ihbar sayısı 46 bin 777 oldu. Bu sayı, 2018'de 41 bin 391 olarak gerçekleşmişti.

Mükellefin ihbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

2015-2019 döneminde verilen ihbar ödülleri şöyle:

Yıl

İkramiye alan kişi sayısı

İhbar ikramiyesi ödeneği (TL)

2015

338

6.045.626

2016

240

3.142.130

2017

454

12.870.004

2018

391

6.396.266

2019

441

12.300.472

Toplam

1.864

40.754.498

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