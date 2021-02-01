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Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekirken, vergi daireleri gelen mükelleflerin yapılandırmaya ilişkin işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak. Başvurular saat 23.59'a kadar internetten çevrim içi olarak da devam edecek

Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi
Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
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AA

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin bugün vergi dairelerine mesai bitimine, çevrim içi olarak da gece yarısına kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan bilgiye göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan imkanlara son gün de yoğun ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vergi dairelerine gitmek istemeyen mükellefler çevrim içi olarak başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" ile e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvurularını elektronik ortamda yapması sağlık açısından önem arz ediyor.

İşlemlerini vergi dairelerinden yapmak isteyen mükelleflerin ise bugün vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi daireleri, başvuru için mesai bitimine kadar gelen tüm mükelleflerin işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİNİN EN GEÇ 1 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları önem taşıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanıyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

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