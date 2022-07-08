Vergiden istisna yemek ve yol parası yüzde 50 artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çalışanlara yapılan yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin vergiden istisna tutarları yüzde 50 oranında artırdıklarını açıkladı. Yeni tutarların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) July 8, 2022
Bakan şirketlerce sağlanan yol yardımlarına ilişkin ise "İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25.50 TL'ye çıkardık" bilgisini paylaştı.
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