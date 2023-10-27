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Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı tarihi ve şartlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" yürürlüğe girerken gözler "Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, şartları neler, hangi marka ve modelleri kapsıyor?" sorusuna çevrildi. Nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan telefon ve bilgisayarların 5 bin 500 TL'lik kısmı teknolojik cihaz desteği projesi kapsamında karşılanacak. İşte 2023 üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV'siz telefon/ bilgisayar satış tarihi, şartları, yaş sınırı, marka ve modellerine ilişkin detaylar...