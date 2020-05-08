Vertigo; baş dönmesi ile ortaya çıkan iç kulak iltihabı, iç kulakta aşırı sıvı birikimi ve migren gibi bazı hastalıklarla ortaya çıkan bir denge bozukluğu hastalığıdır. Vertigo; 1-2 dakika, bir kaç gün sürebilen baş dönmeleri eşliğinde kulak çınlaması, denge kaybı, işitme kaybı, yürümede zorluk gibi belirtiler gösterebilir. Şiddetli olması halinde mide bulantısı, kusma ve anormal göz hareketleri ortaya çıkabilmektedir.

Vertigo çevresel nedenlerle ortaya çıkarda ‘’periferikvertigo’’ merkezi sinir sitemine bağlı çıkması halinde ‘’merkezi vertigo’’ şeklinde iki şekilde tanımlanmaktadır. Periferikvertigo; dengenin iç kulaktaki vestibüler sistemde oluşan geçici ve ani değişimlerinden oluşur. Baş ve vücut hareketlerinin algılanmasında beyne giden sinyallerde sorunla ortaya çıkar. Merkezi vertigo; şiddetli ortaya çıkan baş dönmesi şeklinde ayağa kalkmayı engelleyicidir.

Epilepsi, ataksi bozuklukları, servikal omurga bozuklukları, migren ve çoklu skleroz başka hastalıklar da vertigoya etken olarak çıkabilmektedir.

Pozisyona Bağlı Vertigo: Ani dönme, kalkma ve ani hareketlerde ortaya çıkabilir. En sık görülen tipidir. Kadınlarda sık rastlanır.

İç Kulak İltihabı: Şiddetli ve aniden ortaya çıkar ve bir kaç gün sürer. Baş dönmesi, bulantı ve kusma yapabilir.

Vestibüler Migren: Migrenin neden olduğu bir vertigodur. Bir kaç gün sürebilir.

Meniere Hastalığı: İç kulaktaki sıvının aşırı artmasıyla ortaya çıkar. Baş dönmesi, denge kaybı ve işitme sorunu yaratır.

Akustik Sinir Urları: Denge sağlayan vestibüler sinirlerin iç kulakla beyin arasında sinir büyümesine neden olmasıyla oluşur. Denge kaybı ve baş dönmesi yapar.

İlaçlar: Bazı tansiyon ilaçları ya da başka ilaçlar baş dönmesine neden olabilmektedir.

Vertigonun tedavi edilmesi;epley manevrası adı verilen ani baş hareketleri ile baş dönmesini artırarak kulaktaki zerreciklerin yerine sabitlenmesi için uygulanır. Hekim tarafından uygulanır ve 15 dakika sürer. Bir kaç kez tekrar edilerek iyileşme sağlanır.