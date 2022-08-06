Vertigo Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Vertigo Belirtileri ve Tedavisi

Vertigo nedir, neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Kişiler bazen kendi etraflarında dönüyormuş hissine kapılır. Bu baş dönmesinin nedeni ise vertigo olabilir. Vertigo, halk arasında baş dönmesi hastalığı olarak da adlandırılır. Vertigonun meydana gelmesinin nedeni beyin ve iç kulak arasında yer alan sinir yolağında oluşan rahatsızlıktır. Peki, vertigo nedir, vertigoya ne iyi gelir? ve tedavisi nelerdir?

Vertigo Nedir?

Denge ve sersemlik hissine yol açan baş dönmesi hastalığına vertigo adı verilir. Vertigo hastalığı olan kişiler, yürürken, oturup kalkarken ya da eğilirken sallanma ve baş dönmesi yaşarken, uzanma pozisyonunda da kendi etraflarında döndükleri hissine kapılırlar. Sürekli olarak devam eden bu baş dönmeleri aynı zamanda mide bulantısı ve kusma şikayetlerinde de yol açar. Vertigo hastalığı te başına kişilerin hayatını olumsuz etkilediği hini farklı hastalıkların habercisi de olabilir.

Vertigo Neden Olur?

Vertigo hastalığının meydana gelmesinde iki farklı etken bulunur. Bunlardan biri santral vertigodur. Santral vertigonun ortaya çıkmasındaki neden beyin ve beyin sapında ortaya çıkan sorunlardır. Sinir sistemi kaynaklıdır.

Periferik vertigo ise, iç kulak ve orta kulakta meydana gelen sorunlardan ortaya çıkar. Bu denge bozulması olarak adlandırılır. Periferik vertigo sinir sistemi kaynaklı santral vertigoya göre daha yoğun olarak görülmektedir. Periferik vertigonun gerçekleşmesindeki diğer nedenler ise boyun ağrısı, hipertirodi, hipotiriodi, kas ve iskelet sistemi sorunlarıdır.

Vertigo Nasıl Geçer?

Vertigo kişilerin günlük ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Bu yüzden vertigo tedavisi asıl yapılır sorusu sık sık sorulmaktadır. Vertigo hastalığı bazı kişilerde kendiliğinden geçebilir. Bazı kişilerde ise tedavi gereklidir. Bu kapsamda eğer vertigo enfeksiyona bağlı olarak otaya çıkmış ise zona ya da antibiyotik ilaçlar kullanılmalıdır. Eğer ilaç tedavileri işe yaramaz ise akustik norinom ve BPPV isimli cerrahi işlemler de kullanılabilir. Vertigo manevrası da kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle atağı gelen kişi şu adımları uygulamalıdır:

Yatağın kenar kısmına oturun.

45 derecelik açı ile başınızı solunuza çevirin. Alt kısmınıza yastık oyun.

Kafanızı yastığa koyun ve hızlı bir şekilde sırt üstü uzanın.

30 saniye bekledikten sonra kafanızı kaldırın ve sağa dönün, 30 saniye daha bekleyin.

Yavaş bir şekilde oturma pozisyonuna gelin.

Vertigo Belirtileri

Baş dönmesi vertigonun en belirgin özelliğidir.

Kişilerde denge problemleri ortaya çıkar.

Sersemlik hissedilir.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri artar.

Tinnutus adı verilen çınlama şikayetleri ortaya çıkar.

Yoğun olarak baş ağrısı hissedilir.

Kulak tıkanması gerçekleşir.

Hareket ederken zorlanma ve düşme hissi artar.

Göz bebekleri kontrolsüz bir şekilde titrer.

Vertigo Kaç Gün Sürer?

Vertigo hastalığı kişiden kişiye göre değişir. Kimi kişilerde kısa ataklarla kendini gösterir. Seyrek ve kısa süreli gerçekleşir. Kimi kişilerde ise uzun süreli ve ağır bir şekilde gerçekleşir. Vertigo atakları 15 güne kadar uzayabilir. Ağır geçiren hastalar bir ya da iki gün hastanede kontrol altında tutulmalıdır. Yoğun baş dönmesi kusma şikayetini de arttırdığı için bu atak döneminde kişilere mide bulantısı için ilaç verilebilir.