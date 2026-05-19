Vestel, Aysu Türkoğlu'nun okyanusları aşan yolculuğunu belgesele taşıdı

Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu’nun kariyer yolculuğunu konu alan belgeseli düzenlediği lansmanla kamuoyuna tanıttı. Gerçekleşen lansmana gazeteciler, spor ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

"SPOR EKOSİSTEMİNİN ÖNDE GELEN BİR PARÇASI KONUMUNDAYIZ"

Aysu Türkoğlu’nun hikayesinin 19 Mayıs ruhuyla birebir örtüştüğünü belirten Vestel Global Pazarlama, Yurt İçi Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın taşıdığı bağımsızlık ve cesaret ruhu, bugün de gençliğimizin azminde ve hayallerinde yaşamaya devam ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe duyduğu güveni ve ’zeki, çevik, ahlaklı sporcu’ idealini desteklemek, Vestel olarak topluma, gençliğe ve geleceğe karşı taşıdığımız sorumluluğun bir göstergesi. Sporu toplumsal gelişimin temel parçası olarak kabul eden bir marka olarak, bu ekosistemin birleştirici ve iyileştirici gücüne sonsuz inanıyoruz. Bu yüzden de uzun yıllardır sporla özdeşleşmiş, sporu sadece destekleyen değil, sporla yaşayan bir marka olduk. Sporun; gençlere cesaret veren, sınırları aşmaya teşvik eden ve toplumda pozitif etki oluşturan çok güçlü bir araç olduğu düşüncesindeyiz. Bu bakış açısıyla destek verdiğimiz her sporcu ve her branş, bizim için aynı zamanda bir değer ortaklığını temsil ediyor. ’Sporun kalbinde Vestel, Vestel’in kalbinde spor var’ söylemimiz bir pazarlama cümlesinin çok ötesinde, hayatın içinden doğan bir gerçek. Bugün geldiğimiz noktada voleyboldan yüzmeye, okçuluktan jimnastiğe kadar çok geniş yelpazede, spor ekosisteminin önde gelen bir parçası konumundayız" şeklinde konuştu.

"TÜRK GENÇLİĞİNE OLAN İNANCIMIZIN SOMUT GÖSTERGESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Konuşmasına devam eden Uylukçuoğlu, "Tam da bu kapsamda Aysu Türkoğlu, disiplini, çalışma azmi ve hedeflerine ulaşma tutkusuyla Vestel’in gençlerin potansiyelini destekleme vizyonuyla harika bir uyum yakalıyor. Geleneksel sponsorluğun ötesine geçen bu anlamlı yol arkadaşlığını, Türk gençliğine olan inancımızın somut göstergesi olarak görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz belgesel, 19 Mayıs’ın taşıdığı o eşsiz ruhu bugünün diliyle yeniden anlatıyor ve insan iradesinin sınırlarını nasıl aşabileceğini gözler önüne seriyor. Bu ilham veren eseri 19 Mayıs coşkusuyla taçlandırmaktan gurur duyuyor; önündeki Japonya Tsugaru Boğazı geçişinde tüm Vestel ailesinin kalbinin sevgili Aysu’yla atacağını belirterek kendisine sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BELGESELİN GENÇLERİMİZE KENDİ YOLLARINI ÇİZMELERİ İÇİN İLHAM VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Belgesel ile ilgili konuşan Aysu Türkoğlu ise "Beni ayakta tutan, içimde hiç bitmeyen bir tutku var ve bu tutkuyu sadece denizde, sonsuz maviliklerin içinde tek başımayken yaşayabiliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhunu böylesine anlamlı bir projeyle buluşturmak benim için ayrı gurur taşıyor. Bu topraklarda yetişen bir genç olarak, belgeselin gençlerimize kendi yollarını çizmeleri için ilham vereceğine inanıyorum" dedi.

Vestel, projeyle birlikte spor hikâyesini görünür kılarken, gençliğin potansiyelini destekleyen, ilham veren ve sürdürülebilir başarı kültürünü güçlendiren bir anlatının parçası olmayı hedefliyor.

19 MAYIS RUHUYLA BULUŞAN HİKAYE

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu’nun kariyer yolculuğunu konu alan belgesel, spor hikâyesinden öte insan iradesi, disiplin ve sınırları aşma motivasyonunu merkezine alan çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Bodrum’da başlayan ve dünyanın en zorlu kanal geçişlerine uzanan yolculuk, ‘Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanı ve Ocean’s Seven’ın altıncı parkuru olan Tsugaru Boğazı parkuru yolunda yaşadıklarını sinematografik bir kurguyla izleyiciyle buluşuyor.

Bugüne kadar Manş Denizi, Manhattan 20 Köprü, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı geçişlerini başarıyla tamamlayan Türkoğlu, 2024 yılında gerçekleştirdiği Catalina Kanalı geçişiyle, ’Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk yüzücü olmuştu. 2025 yılında Hawai’deki Kaiwi Kanalı’nı 21 saat 22 dakika boyunca yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını da kazandı.