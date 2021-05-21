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Vestel 49 ülke için Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üretecek

Vestel, Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi için Posco International Corporation ile lisasns sözleşmesi imzaladı.

Vestel 49 ülke için Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üretecek
HABERTURK.COM

Vestel, Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi için Posco International Corporation ile lisasns sözleşmesi imzaladı. Lisans anlaşması AB ülkeleri ve Ruya dahil 49 ülkeyi kapsıyor.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, %100 bağlı ortaklığımız olan Vestel Ticaret AŞ, 20.05.2021 tarihinde Posco International Corporation ile AB ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Şirketimizin Türkiye'deki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedeflenmektedir."

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