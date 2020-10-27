İngiliz 'Beyaz Şövalye'yi aldı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Vestel İngiliz Croslee'nin Hostess ve White Knight (Beyaz Şövalye) markalarını satın aldı.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ ile İngiltere'de mukim Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Ticari markaların AB'de tescil devirleri tamamlanmış olup, AB dışı bazı ülkelerde tescil işlemleri devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vestel'in özgün tasarım üreticisi müşterileri arasında yer alan ve İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından biri olan Crosslee PLC'den gerçekleştirilen bu satın alma ile şirketin İngiltere pazarındaki konumunun daha da güçlenmesinin beklendiği belirtildi.

GEÇEN YIL FABRİKASINI KAPATTI

Vestel'in satın aldığı White Knight markası İgiltere'de daha çok kurutucularıyla tanınıyor. Hostess ise daha üst segmente hitap eden özel servis masalarıyla biliniyor.

Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip Crosslee son yıllarda Uzakdoğulu firmalarla rekabette zorlandığı için, geçtiğimiz yıl White Knight markalı kurutucuları ürettiği West Yorkshire'da bulunan fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı.