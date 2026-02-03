Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Veteriner kazayla kendini vurdu! | Son dakika haberleri

        Veteriner kazayla kendini vurdu!

        Karaman'da av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen veteriner Ömer Selvi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:51
        Veteriner kazayla kendini vurdu!
        Karaman'da çiftliğin deposunda av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunup kendini vurduğu öne sürülen veteriner Ömer Selvi (44), karnından ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında, Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki çiftlikte meydana geldi. Veteriner Ömer Selvi, büyükbaş yetiştirdikleri kendilerine ait çiftliğin deposundaki av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokundu.

        Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Selvi'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyup depoya gelenler çiftliktekiler, Selvi'yi kanlar içinde yerde buldu

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selvi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

