ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Veterinerlik Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Veterinerlik Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Veterinerlik Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Veterinerlik Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|VETERİNER FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak. (İngilizce)
|Veteriner Fakültesi
|İNG.
|SAY
|53122
|398,54946
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|70155
|374,98133
|İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|76039
|367,66941
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|85031
|357,38021
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|93665
|348,26714
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|101522
|340,74662
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|102459
|339,89655
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|112563
|331,18699
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|114166
|329,89364
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|117472
|327,29911
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Milas Veteriner Fak.
|Milas Veteriner Fakültesi
|SAY
|122116
|323,71166
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Veteriner Fak. (T.C. Vatandş) (Burslu)
|Veteriner Fakültesi
|T.C. Vatan. Burslu
|SAY
|123161
|322,91212
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|123961
|322,28845
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|131181
|316,96717
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|135086
|314,26995
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|138460
|311,9931
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ceyhan Veteriner Fak.
|Ceyhan Veteriner Fakültesi
|SAY
|140708
|310,50339
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|142612
|309,27983
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|144775
|307,92486
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|147060
|306,46645
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|150486
|304,35392
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Veteriner Fak. (İngilizce) (Burslu)
|Veteriner Fakültesi
|İNG. Burslu
|SAY
|150496
|304,3487
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|156458
|300,82086
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|168341
|294,24771
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|171582
|292,59198
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|176245
|290,16506
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|185877
|285,63454
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|193957
|281,99157
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|202450
|278,40373
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Veteriner Fak. (İngilizce) (%75 İndirimli)
|Veteriner Fakültesi
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|230724
|267,68939
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Veteriner Fak.
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|250034
|261,39564
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Veteriner Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli)
|Veteriner Fakültesi
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|346839
|237,9697
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak. (KKTC Uyruklu)
|Veteriner Fakültesi
|KKTC Uyruklu
|SAY
|---
|---
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Veteriner Fak. (KKTC Uyruklu)
|Veteriner Fakültesi
|KKTC Uyruklu
|SAY
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Veteriner Fak. (T.C. Vatandş) (Ücretli)
|Veteriner Fakültesi
|T.C. Vatan. Ücretli
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
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