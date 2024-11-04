VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadeleri yer alıyor.

Yükseköğrenim VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanıyor.

2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.