VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs başvuru sonuçları bekleniyor. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında; yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 2025 VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar
VGM burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci sona erdi. Ortaöğrenim bursu başvuruları 01-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim bursu başvuruları 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Peki VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadeleri yer alıyor.
Yükseköğrenim VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanıyor.
2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvuru geçtiğimiz yıl da 15 Ekim'e kadar alınmış, sonuç duyurusu kasım ayının ortasında gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.
VGM ortaöğretim burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX" adresi üzerinden sorgulanacak
VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.
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