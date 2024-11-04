Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

        VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs başvuru sonuçları bekleniyor. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında; yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 2025 VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        VGM burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci sona erdi. Ortaöğrenim bursu başvuruları 01-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim bursu başvuruları 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Peki VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

        2

        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadeleri yer alıyor.

        Yükseköğrenim VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanıyor.

        2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        3

        ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        VGM burs başvuru geçtiğimiz yıl da 15 Ekim'e kadar alınmış, sonuç duyurusu kasım ayının ortasında gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

        Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

        VGM ortaöğretim burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX" adresi üzerinden sorgulanacak

        VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.

        VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"