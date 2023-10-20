VGM ortaöğretim burs sonuçları sorgulama: 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Başvuru işlemlerinin geride kalmasının ardından gözler "VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum...
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı. 1 Ekim'de başlayan başvuru süreci 15 Ekim itibarıya tamamlandı. Peki, 2023 VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, konuya dair detaylar...
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM ortaöğretim (İlkokul, ortaokul ve lise) 2023 burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM Ortaöğretim Bursu başvuru sonuçlarının ise kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.