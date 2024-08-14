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        Haberler Gündem Çevre VİCDANSIZLIK! Son dakika: Antalya'da mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı - Antalya haberler | Son dakika haberleri

        Antalya'da mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

        Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Antalya'da, kara ile bağlantısı olmayan Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş bir köpek bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucu köpek kurtarılarak ilk bakımları yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:40
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya-Kemer yolundaki Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş halde bulunan bir köpeği kurtardı. Kara ulaşımının olmadığı koyda mahsur kalan köpek, deniz aracıyla karaya çıkarıldı.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer yolunda bulunan Akyarlar Tüneli altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş bir köpek olduğu ihbarı sonrası harekete geçti.

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        Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin sahil tarafından kara ulaşımı olmayan mağarada bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için tekneyle bölgeye ulaştı.

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        Ekipler, terk edilmiş köpeğe hemen yiyecek ve su verdi. Yiyeceği yedikten sonra kendine gelen hayvan, çevredekilerin de yardımıyla deniz aracına alındı.

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        İLK KONTROLLERİ YAPILDI

        Deniz yolculuğunun ardından balıkçı barınağındaki kıyıya çıkarılan köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görevlilere teslim edildi.

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        Köpeğin ilk kontrollerini yapan bakımevi görevlileri, sahipsiz hayvanı acil müdahale aracına alarak, detaylı kontrol ve tedavisinin yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

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        Sahipsiz köpek, gerekli bakımları yapıldıktan sonra, yeni ve kalıcı yuvasını beklemek üzere geçici bakımevinde kalacak.

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