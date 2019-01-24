Victor Moses'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından futbolseverler tarafından ilgi ile karşılandı. Kariyerine ve hayat hikayesine dair ayrıntılar haberimizde. İşte, Victor Moses'in kariyeri...

VİCTOR MOSES KİMDİR?

Victor Moses 12 Aralık 1990, Kaduna doğumlu Nijeryalı futbolcudur. Chelsea'den kiralık olarak Premier League ekiplerinden West Ham United'da forma giymektedir. Ayrıca Moses, İngiltere U-16, İngiltere U-17, İngiltere U-18 ve İngiltere U-19 millî takımlarında forma giymiştir.

Klüp Kariyeri

2004 yılında İngiliz kulüplerden Crystal Palace takımının altyapısına girdi ve 2007 yılına kadar burada oynadı. 2007'de A takıma yükseldi ve profesyonel oldu. Orada 58 maçta 11 gol kaydetti ve Wigan Athletic tarafından 2010'da transfer edildi. 2 yıl orada oynadı ve 2012'de Chelsea tarafından transfer edildi.2013-2014 sezonunda Liverpoola kiralık olarak transfer olmuştur.