Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 26. haftada Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Victor Moses da özeleştiri yaptı. Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapan ve 27 dakika sahada kaldığı Göztepe maçında gol atan Moses, sonrasında beklentilerin altında kalmıştı. Performans düşüklüğünü uyum sorununa bağlayan Nijeryalı oyuncu takım arkadaşlarıyla da bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi.

Sivasspor maçıyla çıkış yapmak istediğini dile getiren 28 yaşındaki yıldız, “Doğal olarak bir uyum süreci içeresindeyim ama her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Türkiye Ligi kesinlikle zor bir lig ve hiçbir maç kolay geçmiyor. Ben de henüz yeterli performansı gösteremediğimin farkındayım. Ama Sivasspor maçıyla bir çıkış yakalayıp takıma yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.