Victor Osimhen: Bu arma için her şeyimle mücadele edeceğim

"BU MAÇTA ANTRENMANDAN DAHA AZ YORULDUK"

Kupada yenildikten sonra daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk, geçti bu maç dedik, kendimizi motive ettik. Hocamız da bizi motive etti. Son 3 antrenmanda da çok iyi mücadele ettik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu. Rakibe tüm saygımla söylüyorum; bu maçta antrenmanlardakinden daha az yorulduk. Galatasaray olarak sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz.