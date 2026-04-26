        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Bu arma için her şeyimle mücadele edeceğim

        Victor Osimhen: Bu arma için her şeyimle mücadele edeceğim

        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek zirvede farkı 7 puana çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, dev galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:37 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        2

        "BENİ PSİKOLOJİK OLARAK İYİ HAZIRLADILAR"

        Doktor Yener İnce'ye ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok iyi iş çıkardılar. Yüzde yüz dönmem imkansız ama beni psikolojik olarak çok iyi hazırladılar. Tüm takım olarak iyi mücadele ettik. Kupada taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Takımımın oyunundan dolayı gururluyum, galibiyetten dolayı mutluyum.

        3

        "ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

        Her derbide olduğu gibi... Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Bu benim işim. Bu işi iyi yapıyorum. Takımı tebrik etmek lazım, nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık.

        4

        "HER MAÇI KAZANMAK İSTEYECEĞİZ"

        Samsunspor kaliteli bir rakip. Bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Sezonun iyi bitmesi için her rakibi önemseyeceğiz, her maçı kazanmak isteyeceğiz. Samsunspor zor bir rakip ama biz elimizden geleni yapacağız.

        5

        "BEN İŞİMİ YAPTIM, BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU"

        Şahsen çok internete bakmıyorum. Tesise geldiğimde kulüpten biri (kullandığı koruyucu ekipman ile ilgili itiraz) bundan bahsetti. Ben anlamıyorum bu insanları. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler ama bundan şikayet ediyorlar. Ben golümü attım, işimi yaptım, elimden geleni yaptım. Benim için önemli olan buydu.

        6

        "BU ARMA İÇİN HER ŞEYİMLE MÜCADELE EDECEĞİM"

        Çok kez söyledim, söylemekten sıkılmayacağım, tekrar tekrar söyleyeceğim; Galatasaray'ı her şeyiyle seviyorum. Fırsat olduğu sürece bu armayı hep koruyacağım. Bu arma için her şeyimle mücadele edeceğim. Bunu kalbimden söylüyorum.

        7

        "BU MAÇTA ANTRENMANDAN DAHA AZ YORULDUK"

        Kupada yenildikten sonra daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk, geçti bu maç dedik, kendimizi motive ettik. Hocamız da bizi motive etti. Son 3 antrenmanda da çok iyi mücadele ettik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu. Rakibe tüm saygımla söylüyorum; bu maçta antrenmanlardakinden daha az yorulduk. Galatasaray olarak sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz.

