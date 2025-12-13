Victor Osimhen cezalı duruma düştü!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı forvet, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Giriş: 13.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 13.12.2025 - 21:58
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında 85. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Nijeryalı forvet, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
