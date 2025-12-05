Victor Osimhen'den 11. gol!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Mücadelenin 29. dakikasında Leroy Sane’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, kale önünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 2-0’a geldi. Nijeryalı futbolcu, maçın 90+1. dakikasında da ceza sahası içinde röveşatayla topu ağlarla buluşturdu ve galibiyet golünü kaydetti.