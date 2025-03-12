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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Galatasaray Türkiye'nin en iyisi - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Galatasaray Türkiye'nin en iyisi

        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, vatandaşı John Obi Mikel'in Podcast programına konuk oldu. Nijeryalı oyuncu, "Galatasaray Türkiye'nin en iyisi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 22:25 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:25
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        "Galatasaray Türkiye'nin en iyisi"
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        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, vatandaşı John Obi Mikel'in Podcast programında konuştu.

        "GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

        Galatasaray hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Galatasaray başka bir seviyede. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ve tabii ki biliyorsunuz, Türkiye'nin en iyisi onlar. Eskiden bu yüzden Galatasaray maçlarını izlerdim. Dries Mertens zaten buradaydı, idollerimden birisi Drogba da keza Galatasaray'da oynadı." dedi.

        "MARADONA'YI ASLA GEÇEMEZSİN"

        Napoli kariyerinden bahseden Osimhen, "Napoli'de ne kadar kazanırsan kazan, Maradona'yı asla geçemezsin. Napoli ile yaşadğımız şampiyonlukta Spaletti bunun baş aktörüydü. Kvaratshelia'nın büyük bir adım atacağını biliyordum. PSG'ye veya o ölçekte büyük bir kulübe transferi, er ya da geç gerçekleşecekti." sözlerini sarf etti.

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