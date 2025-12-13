Victor Osimhen, ligde 6. golünü attı!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.