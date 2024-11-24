Victoria Beckham neden fotoğraflarda gülmediğini açıkladı

Görünüşüyle ​​​​ilgili olarak son derece çekingen olduğunu düşünen Victoria Beckham; "Muhtemelen birçok fotoğrafta sert görünüyordum. Çünkü çok rahatsızdım" diye konuştu.

Victoria Beckham'ın cildi konusunda yaşadığı güvensizlik sadece fotoğraf pozlarına değil, beslenme alışkanlığına da yansımış görünüyor. Cildi için sınırlı bir beslenme planı uyguladığı biliniyor. Eşi David Beckham daha önce 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini açıklamıştı: Izgara balık ve buharda pişmiş sebzeler...