Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida’ya son teklif Bilic’ten geldi. Akşam'ın haberine göre; Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Domagoj Vida’yi almak isteyince Suudiler 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazlılar’ın istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.
VİDA SICAK BAKMIYOR
Suudiler, Kartal’ın istediği fiyatı verse de Vida’nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı’nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan’da değil, Avrupa’da kalmak istiyor. 29 yaşındaki Vida’ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere’den teklif bekleyecek.
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