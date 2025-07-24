Vietnam Bayrağı Nedir? Vietnam Bayrağının Üzerinde Hangi Semboller ve Renkler Var, Anlamı Ne?

Vietnam Bayrağı Nedir?

Vietnam bayrağı nedir diyenler için söyleyebiliriz ki bu bayrak ülkenin resmi ve ulusal simgesidir. Günümüzde kullanılan bayrak, 30 Kasım 1955 tarihinde kabul edilmiştir ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni temsil eder. Bayrak, sosyalist ideolojinin ve ulusal birliğin güçlü bir göstergesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda Vietnam halkının bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Vietnam bayrağı, resmi adıyla “Kızıl Bayrak ve Sarı Yıldız” olarak bilinir. Genel görünüm açısından bayrak, oldukça sade ama derin anlamlar taşıyan bir tasarıma sahiptir. Üzerinde büyük, sarı renkli bir yıldız ve bu yıldızın bulunduğu kırmızı zemin yer alır.

Vietnam Bayrağı Anlamı

Vietnam bayrağı anlamı, derin tarihsel ve ideolojik kökenlere dayanır. Bayraktaki kırmızı zemin, devrim sırasında bağımsızlık uğruna dökülen kanı ve özgürlük için verilen mücadeleyi simgeler. Sarı yıldız ise Vietnam halkını temsil eder ve beş köşesi, halkın ana kesimlerini sembolize eder. Vietnam halkı sınıfları ise; işçiler, köylüler, askerler, aydınlar ve gençler şeklinde sıralanır. Bu beş sosyal sınıfın birliği, Vietnam’ın sosyalist ideolojisini ve halkın ortak mücadelesini anlatır. Yıldızın ortalanmış ve parlak sarı rengi, halkın birleşmesini ve Vietnam’ın parlak geleceğini simgeler.