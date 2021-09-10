"ÇOK HEYECANLIYDIK"

Vildan Atasever ise "Çok heyecanlıydık. Sizler gelmeden önce Mehmet ile pistte dans ediyorduk, siz geldiniz kurtulduk." sözleriyle espri yaptı. Ünlü oyuncu, "Bizim için iyi dileklerde bulunan dostlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz" dedi.