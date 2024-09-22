Villarreal: 1 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geldi. La Ceramica'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona, 20 ve 35. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle maça hızlı bir giriş yaptı. Villarreal, 38. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Nicolas Pepe'nin asisti ve Ayoze Perez'in golüyle farkı 1'e indirdi.