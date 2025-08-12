Villarreal-Barcelona maçının Miami'de oynanmasına Real Madrid'den tepki!

Real Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında oynanacak olan Villarreal-Barcelona karşılaşmasının İspanya dışında oynanmasına karşı olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakaya katılan kulüplere önceden bilgi verilmeden veya onlarla istişare edilmeden uygulanan bu önlem, çift turlu lig müsabakalarını (bir maç kendi sahasında, diğeri rakip takımın sahasında) düzenleyen bölgesel karşılıklılık ilkesini ihlal ederek, rekabet dengesini bozmakta ve talep eden kulüplere haksız bir sportif avantaj sağlamaktadır." denildi.

Ligin bütünlüğü açısından tüm maçların her takım için aynı koşullar altında oynatılması gerektirdiği aktarılarak, bu düzenlemenin tek taraflı olarak değiştirilmesinin, kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını, sportif bütünlüğü açıkça etkileyen ve müsabakanın bozulması riskini taşıyan kabul edilemez bir emsal oluşturacağı belirtildi.

Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, sonuçları futbol dünyasında bir dönüm noktası oluşturacağının kaydedildiği açıklamada, "Bu nitelikteki herhangi bir değişiklik, her halükarda, resmi müsabakaların organizasyonunu düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalmanın yanı sıra, müsabakaya katılan tüm kulüplerin açık ve oy birliğiyle onayına tabi olmalıdır." görüşlerine yer verildi.