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        Haberler Spor Transfer Villarreal, Sörloth'un değerini belirledi - Futbol Haberleri

        Villarreal, Sörloth'un değerini belirledi

        Adı Roma ile anılan Alexander Sörloth için kulübü Villarreal, Norveçli oyuncunun değerini belirledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:30
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        Sörloth'un değerini belirlediler!
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        Villarreal ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans geçiren ve gol krallığı yarışını 2. sırada tamamlayan Alexander Sörloth için talip çıktı.

        La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

        Villarreal'in 38 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncusu için gelecek 20-25 milyon Euro bandındaki tekliflere de sıcak bakacağı iddia edildi.

        Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi. Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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