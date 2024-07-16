Villarreal, Sörloth'un değerini belirledi

Villarreal ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans geçiren ve gol krallığı yarışını 2. sırada tamamlayan Alexander Sörloth için talip çıktı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Villarreal'in 38 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncusu için gelecek 20-25 milyon Euro bandındaki tekliflere de sıcak bakacağı iddia edildi.