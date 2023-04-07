MONICA BELLUCI'DEN İKİ KIZI VAR

Öte yandan Vincent Cassel, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Monica Belluci ile yapmıştı. 1999'da evlenen Cassel ile Belluci, 2013'te boşanmıştı. İkilinin, Deva ve Leoni adında iki kızı var.

Fotoğraflar: Mega, Reuters, AP