        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan 3 değişiklik! - Futbol Haberleri

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Vincenzo Montella'dan 3 değişiklik!

        İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.

        Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

        Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.

        MİLLİ TAKIMDA TEK EKSİK

        A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.

        Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

        BAKAN BAK KOSOVA'YA GİTTİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kosova-Türkiye mücadelesini Fadil Vokrri Stadı'nda takip etti.

        Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

        Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bakanlar, belediye başkanları, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi de maçı izleyenler arasında yer aldı.

        OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

        Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

        2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

        TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.

        Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.​​​​​​​

        Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak için 2 kez İstanbul'a gönderdim

        Diyarbakır'da,  evde tabancayla vurulan, intihar ettiği ihbarında bulunan erkek arkadaşı Cafer Başeğmez silah lavabonun altında çıkınca tutuklanan Aleyna Yağar'ın (20) ölümüne ilişkin annesi Ziynet Yağar (43) konuştu. Kızını saplantı haline getiren Başeğmez'den kurtarmak için 2 kez İstanbul'a teyzes...
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
