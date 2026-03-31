Vincenzo Montella'dan 3 değişiklik!

Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak için 2 kez İstanbul'a gönderdim

Diyarbakır'da, evde tabancayla vurulan, intihar ettiği ihbarında bulunan erkek arkadaşı Cafer Başeğmez silah lavabonun altında çıkınca tutuklanan Aleyna Yağar'ın (20) ölümüne ilişkin annesi Ziynet Yağar (43) konuştu. Kızını saplantı haline getiren Başeğmez'den kurtarmak için 2 kez İstanbul'a teyzesine gönderdiğini ifade eden Yağar, "O cani yine ona ulaşmış. İstanbul'daki teyzesi bile şahitti. Kızı tehdit ediyordu" dedi. (DHA)