Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette antrenmanı da takip eden Montella'ya Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi'nin yanı sıra Sportif Direktör Devin Özek de eşlik etti.

Montella daha sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve A Milli Takım oyuncuları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, Mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu öncesinde Trendyol Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Fenerbahçe'ye konuk oldu.



Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette… pic.twitter.com/ldzEs0fX6Y — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) February 17, 2026