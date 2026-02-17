Canlı
        Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu öncesinde Trendyol Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Fenerbahçe'ye konuk oldu.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:58
        Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!
        Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette antrenmanı da takip eden Montella'ya Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi'nin yanı sıra Sportif Direktör Devin Özek de eşlik etti.

        Montella daha sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve A Milli Takım oyuncuları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

