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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1'lik Gürcistan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:17
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        "Hayatımın en güzel hediyesi"
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Galibiyeti değerlendiren İtalyan teknik adam, "Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız. Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen." dedi.

        "İKİ BEKİMİZLE GOL ATTIK"

        Montella sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gol attık. Sonrasında Arda'nın, Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."

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