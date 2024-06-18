Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren İtalyan teknik adam, "Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız. Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen." dedi.