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Vincenzo Montella: "Hedefimiz Avrupa’ya gitmek"

Deprem felaketinden sonra ilk defa evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor’da teknik direktör Montella, ilk 10 hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Şimdi ikinci hedefimiz Avrupa'ya gitmek, bunun için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Vincenzo Montella:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olduktan sonra ilk defa Adana’ya geldi. Ligin 26. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, depremden sonra ilk kez taraftarıyla bu maçta bir araya gelecek.

Söz konusu maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertlilerde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, "Son maçlarda hem beraberlikler aldık hem de mağlubiyet aldık. Aslında baktığınızda çok farklı şekilde gelişti 2 maçta. Ümraniye’ye karşı son dakikada bir beraberlik golü yedik, istenmedik bir şekilde. Trabzonspor’a baktığınızda 10 kişi kaldık 20 dakikadan itibaren ona rağmen rakipten daha fazla şut çektik. Ama değerlendiremedik, değerlendiremeyince sonuç ister istemez farklı bir yöne gitti. Bu bizim seviyemizi gösteriyor, 10 kişi kalmamıza rağmen ligin şampiyonuna karşı üstün futbol oynuyorsunuz ve sonrasında skoru elde edemiyorsunuz. Bu biraz sevindirebilir ama aldığımız sonuçtan dolayı mutlu değiliz” diye konuştu.

"İstediğimiz sonucu almak zorundayız"

Antalyaspor maçına değinen Montella, "Tabii ki de çok zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi çünkü hazır bir hocaya karşı ve organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun dört tane bölümünde ise kendi kurgularımızı sergilememiz gerekiyor ve istediğimiz sonucu almak zorundayız. Bunu sadece lig sıralaması için söylemiyorum, kulübümüz için taraftarlarımız için ve özellikle başkanımız için bunu yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" açıklamasını yaptı.

"Belhanda bizim geleceğimiz için önemli bir futbolcu"

Belhanda hakkında da konuşan Montella, "Çok büyük bir hata ettiğini kendisini de biliyor, bunun farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi, hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. İnsanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim; yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Bizim için geleceğimiz için önemli bir futbolcu, önemli bir takımımız bir parçası. Bizden neden eksik edelim" şeklinde konuştu.

"Avrupa’ya gitmek için her şeyimizi vereceğiz"

Ligdeki ilk 10 hedefini tutturduklarını ifade eden Montella, "Şimdi ikinci hedefimiz Avrupa'ya gitmek, bunun için her şeyimizi vereceğiz. Çünkü motivasyonlar eksik olmuyor, geldiğimiz günden itibaren başkanımızın inancı da bu yöndeydi. Onun motivasyonun enerjisi bizleri buralara kadar getirdi. Bizde biliyoruz ki her türlü Avrupa’ya oynayabilecek potansiyeldeyiz. Hedefleri sonuna kadar inanarak birliktelikle kovalayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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