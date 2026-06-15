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        Haberler Spor Futbol Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki!

        Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki!

        Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanmaya başlayan su molalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki!

        Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanmaya başlayan su ve reklam molaları ile ilgili konuştu.

        Van Dijk, "Su molaları biraz ilginç çünkü şimdiye kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arasına girildiğinde, bu durum biraz... Bu hoşuma gitmedi." dedi.

        "Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş bir durum değil." diyen deneyimli savunma oyuncusu, "Hava gerçekten çok sıcaksa, elbette bu molaların verilmesi iyi olur ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Neyse, sanırım bu durumla ilgili yeterince konuştum." açıklamasını yaptı.

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