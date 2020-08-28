Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilVirüsün yayılmasını engelleyen araç geliştirdiler
ABONE OL

Japonlar virüsün yayılmasını engelleyen ticari araç geliştirdi

Koronavirüs salgınına karşı çözüm bulma hedefi ile çalışmalar yürüten Japon otomotiv girişimi Monet, araç içinde virüsün yayılmasını engelleyebilecek bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Toyota ve Softbank'in desteklediği girişimden yapılan açıklamada, dış ortamdaki havanın araç içindeki sirkülasyonu ile iç mekanda sürekli temiz hava olmasının sağlandığı ve böylece virüse yayılma alanı bırakılmadığı belirtildi

Monet
HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgınının hayatımızla girmesiyle birçok farklı sektörde virüsten korunmak adına çeşitli çözümler geliştiriliyor.

Bu kapsamda, otomotiv sektöründe de her geçen gün yeni teknolojiler tanıtılıyor.

Son olarak, Japon otomotiv girişimi Monet, dışarıdaki havayı aracın içine efektif biçimde yayarak araç içinde virüsün yayılma ihtimalini düşüren bir teknoloji tanıttı.

Softbank ve Toyota'nın ortak girişimi olan Monet'in keşfettiği çözüm, Toyota'nın hafif ticari aracı Hiace üzerinde geliştirildi.

8 kişilik oturma kapasitesine sahip araç, dış ortamdaki havayı araç içinde sirküle ederek iç mekanda sürekli temiz hava olmasını sağlıyor.

Monet'ten yapılan açıklamada, yıl içinde 100 adet aracın şirketlere ve kamu kuruluşlarına satılmasının hedeflendiği bildirildi.

2018'de kurulan Monet, otonom araçlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Porsche Panamera'ya makyaj operasyonu
OTOMOBİLAlman sporcuya teknik makyaj
Enterprise altı ayda altı yeni ofis açtı
OTOMOBİLPandemi döneminde 6 yeni ofis açtı
VW o araçları Çin'de test edecek
OTOMOBİLOtonom araçları Çin'de yollara çıkıyor
İlk elektrikli SUV modelini üretmeye başladı
OTOMOBİLElektrikli SUV'u üretmeye başladı
Garanti BBVA ikinci el araç alım satım sistemi geliştirdi
OTOMOBİLİkinci el araç sistemi geliştirdi
Ekspertiz girişlerinde artış beklentisi
OTOMOBİL'Ekspertiz girişleri yüzde 40 artacak'
Lexus Türkiye genel müdüründen habertürk'e özel açıklamalar
OTOMOBİLPandemiye rağmen satışları 4'e katladı
Kiralama sektöründen 2.6 milyar TL yatırım
OTOMOBİLKiralık araca 2.6 milyar TL yatırım
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? 2. el otomobil için tarih verildi
OTOMOBİLİkinci el otoda 1 Eylül bekleniyor
Otomobil markaları Ağustos kampanyaları ortaya çıktı
OTOMOBİLAğustos'a özel kampanya hazırladılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X