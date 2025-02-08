Vişne Madencilik BIST ilk işlem tarihi nedir? Vişne Madencilik Üretim kaç lot verdi?
Vişne Madencilik Üretim halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 24 milyon lot dağıtan firma, her bireysel yatırımcıya 63 lot verdi. Şimdi ise firmanın Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Peki, Vişne Madencilik Üretim Borsa İstanbul'da ne zaman işleme başlayacak? İşte, detaylar...
Vişne Madencilik Üretim'in halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra ilk BIST işlem tarihine geldi. 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı. Firma, halka arz fonunun en büyük kısmını Çelemli fabrikası için kullanacak. Peki, Vişne Madencilik Üretim ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, detaylar...
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firma 11 Şubat günü borsada işlem görmeye başlayacak.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 24 milyon lot dağıttı. Firma kişi başına 2.358 TL değerinde 63 lot dağıttı. Firmanın halka arzına 228 bin 291 kişi katıldı.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40-45 Çelemli fabrikası hammadde hazırlama (kırma-eleme) tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısı.
Yüzde 3-7 Çelemli fabrikası hidrolik kireç karışım hattı kurulması.
Yüzde 8-10 Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalaj
Yüzde 19-23 Narlı fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu.
Yüzde 20-25 Kredilerin kapatılması.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 3-4-5 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.