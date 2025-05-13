Visseral yağlanma kalp krizi nedeni!

Deri altındaki yağdan farklı olarak iç organların çevresinde biriken ve metabolik olarak aktif bir yağ türü olan visseral yağ, görünmeyen ancak son derece tehlikeli bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berçem Ayçiçek, "Karaciğer, bağırsaklar, pankreas ve böbrekler gibi hayati organları çevreleyen bu yağ dokusu, vücutta iltihaplanmayı artırarak hormon dengesini ve insülin metabolizmasını olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek kalorili beslenme, hareketsizlik, kronik stres ve hormonal değişimler, visseral yağlanmayı artıran başlıca faktörler arasında sayılıyor" dedi.

HAYATİ ORGANLAR TEHDİT ALTINDA

Prof. Dr. Ayçiçek, visseral yağların karaciğer, bağırsaklar, pankreas ve böbrekler gibi hayati organların çevresinde biriktiğine dikkat çekerek, "Bu yağ dokusu, vücutta iltihaplanmayı artırarak hormon dengesini ve insülin metabolizmasını bozabiliyor" dedi.

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Yüksek kalorili beslenme, hareketsizlik, stres ve hormonal değişimlerin visseral yağlanmayı tetikleyen başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtti.

KALP KRİZİ VE KANSER RİSKİ ARTIYOR

Visseral yağın sağlık üzerindeki etkilerine dair bilimsel çalışmalara da değinen Prof. Dr. Ayçiçek, “İnsülin sinyal yollarını bozarak Tip 2 diyabet riskini artırıyor. Aynı zamanda damar sertliğini tetikleyerek kalp krizi ve inme riskini yükseltiyor. Bazı inflamatuar proteinler aracılığıyla kolon, meme ve pankreas kanseri gibi hastalıkların gelişimine de zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

ZAYIF GÖRÜNENLER DE RİSK ALTINDA Toplumda sadece kilolu bireylerin risk altında olduğu düşünülse de zayıf kişilerin de bu tehditten muaf olmadığını söyleyen Ayçiçek, “TOFI (Thin Outside, Fat Inside) olarak adlandırılan bireylerde, dışarıdan zayıf görünseler bile iç organ çevresinde tehlikeli yağ birikimi olabiliyor. Bu kişiler de diyabet ve kalp hastalıkları açısından risk altındadır” diye konuştu. REKLAM DOĞRU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ Visseral yağ ölçümünde kullanılan yöntemlerden bahseden Prof. Dr. Ayçiçek, en doğru sonuçların Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile elde edildiğini, ancak pratikte bel çevresi ölçümü ve Bel-Kalça oranı gibi yöntemlerin daha sık kullanıldığını belirtti. Ayrıca, “Visseral Yağ İndeksi, metabolik hastalık riskini tahmin etmede Beden Kitle İndeksi’nden daha hassas bir ölçüttür” dedi. BESLENME VE EGZERSİZLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR Ayçiçek, visseral yağlanmayı azaltmanın en etkili yolları arasında düşük glisemik indeksli, liften zengin ve işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme tarzını benimsemek olduğunu belirtti. Haftada 150 dakika tempolu yürüyüş gibi aerobik egzersizlerin yanı sıra, yüksek yoğunluklu interval antrenmanların da önemli katkı sağladığını söyledi. Stres yönetimi, yoga ve nefes egzersizleri de önerilen yöntemler arasında yer alıyor.