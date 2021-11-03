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Vitor Pereira'dan flaş sözler

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira ve kaleci Berke Özer basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Vitor Pereira'dan flaş sözler

"Bu maçın önemini ve 3 puanın önemini biliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Vitor Pereira, "3 puan almak var kafamızda, iyi bir takımla oynayacağız. Onlar da bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu an bütün odağımız takımın seviyesini artırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımdaki futbolcularda güçlü karakterler vardır. Futbolda eleştiriler vardır, bazen eleştirilirsiniz."

"Bazen dünyanın en iyisisinizdir, bir maç sonra her şey farklı olabilir. Futbol bu, bunu kontrol edemeyiz ama bizim sahadaki davranışları kontrol etmemiz gerekiyor. Takıma yeniden öz güven vermem gerekiyor ve daha önce gösterdiğimiz seviyeyi tekrar göstermemiz gerekiyor"

"Frankfurt'taki penaltıyı atmış olsaydık +2 puanımız olacaktı, Antwerp'tekini atsak belki yine öyle olacaktı. Futbol bu, matematik hesaplarına giremezsiniz. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım."

"Öz güvenimizi tekrar kazanmamızı gerek. Yarınki 3 puan, 'Biz tekrar savaşın içindeyiz' anlamına geliyor ve bunun için de hazırız."

"Futbol matematik değildir. Bazen çok fazla çalışırsınız ancak rakibiniz bir şans bulduğunda gol atıp maçı kazanabilir. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşılaştım. Bazen bir sonuç çok şeyi değiştirebilir."

O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ

"UEFA Kupası cümlemde şunu demek istedim: 'Biz tabii ki dünyanın en iyi takımı değiliz. Omzumuza bu sorumluluğu yüklememeliyiz. Bu mesajı vermek istedim. Bizim amacımız her maçta en yüksek seviyede olmak. Tabii ki Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim. Daha önce de kazandım. Yardımcı hoca olarak kazandım ve teknik direktör olarak da kazanmak istiyorum."

Genç kaleci Berke Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Belçika'da iki yıl geçirdim. Burada takımlar çok disiplinli ve sistemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Takımla yaptığım konuşmalarda çok kolay olmayacağını söyledim. Oyun disiplini olarak çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı söyledim, nitekim de öyle oldu."

"Altay için hepimiz üzüldük. Fenerbahçe için önemi tartışılamaz. Hem karakter olarak hem de kaleci olarak. Bu benim için büyük bir şans oldu ama böyle olduğu için üzgünüm. Onun emanetine sahip çıkmalıyız. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük bir sorumluluk ve gurur."

"Fenerbahçe'deyseniz, baskı tabii ki olacaktır. Buradaysanız baskıyı kaldırabiliyorsunuzdur. Baskı hissetmiyorum, bunu destek olarak görüyorum."

"İnşallah Belçika'da gösterdiğim performans gibi burada da elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma faydalı olurum. Benim için güzel bir tecrübe olacak. İnşallah devam ettirebilirim."

"Buraya galibiyet için geldik. İnşallah gerektiği gibi oynayıp, gerektiği şekilde buradan ayrılacağız."

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