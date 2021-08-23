Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile çıktığı üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Sezonu Adana Demirspor deplasmanında açan Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken hafta içinde HJK Helsinki'yi de aynı skorla mağlup etti. Antalyspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde galibiyetler, Vitor Pereira'nın 'dokunuşlarıyla' geldi!

SERDAR SERVİS ETTİ, İRFAN CAN ATTIRDI

Adana Demirspor maçının ilk 45 dakikasında çok net bir gol pozisyonu üretemeyen sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı ikinci yarıya değişiklikle başladı. Mbwana Samatta ikinci yarı başında oyundan çıkarken Serdar Dursun yerine dahil oldu. 46. dakika oynanırken Serdar Dursun savunma arkasına tek dokunuşla bir pas bıraktı ve İrfan Can, Mesut Özil'e al da at dercesine asist yaparak 3 puanı hazırladı.

GENÇ MUHAMMED 3 PUANI GETİRDİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi konuk eden sarı-lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya 62. dakikada oyuna dahil oldu. Yaklaşık 3 dakika sonra topla buluşan genç futbolcu harika bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı. Pereira'nın oyuna aldığı bir futbolcu bir kez daha skora katkı sağladı ve 3 puanın kazanılmasında rol oynadı.

60'TAN SONRA GİRDİLER, 89 VE 90+2'DE ATTILAR!

Antalyaspor karşısında da Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, sonradan oyuna dahil olan futbolcular Miha Zajc ile Enner Valencia kaydetti.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Zajc, 24 dakika sonra ağları sarsarak takımını öne geçirmeyi başardı. Mücadelenin 64. dakikasında Muhammed Gümüşkaya'nın yerine oyuna dahil olan Valencia ise 90+2. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen gole imza attı.

Ekvadorlu futbolcu Valencia, Fenerbahçe'de 14. golünü kaydetti. Sloven oyuncu Zajc ise sarı-lacivertli formayla 5. kez gol sevinci yaşadı.