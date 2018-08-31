Vitoria Guimaraes - Tondela sahaya çıkıyor

Portekiz Premier Lig maçında Vitoria Guimaraes ile Tondela, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:15. 3 puanlı Vitoria Guimaraes 12. sırada bulunuyor, Tondela 2 puana sahip ve 16. sırada. Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tondela, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria Guimaraes kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Tondela sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Vitoria Guimaraes son hafta oynanan Tondela maçında 0-2 yenildi.

Tondela ise Vitoria Guimaraes karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vitoria Guimaraes, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Tondela, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Tondela, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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