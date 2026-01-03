Viyana Mozart Orkestrası'ndan yeni yıl konseri AKM'de

SULTAN ABDULAZİZ ESERLERİ

“Sultan Abdülaziz Eserleri” konseri, AKM sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. Konserde, Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz’in besteleri, dönemin müzik anlayışını yansıtan özgün bir repertuvar eşliğinde icra edilecek. Konserin sanat yönetimini Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı üstlenecek. Programa, Sultan II. Abdülhamid’in beşinci kuşak torunu olan Saara Osmanoğlu misafir solist olarak katılacak. Saara Osmanoğlu, Sultan Abdülaziz’e ait tarihi lavta eşliğinde sahne alacak. Gecede ayrıca, Prof. Dr. Hikmet Toker tarafından Sultan Abdülaziz’in müzik yaşamı ve besteciliği üzerine bilgilendirici bir anlatım gerçekleştirilecek.

Sultan Abdulaziz Eserleri-İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu; 6 Ocak saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

SEMÂ NEDİR BİLİR MİSİN? "SEMA MUKABELESİ DENEYİMİ"

Yüce Gümüş’ün sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek olan Semâ Nedir Bilir Misin? “Sema Mukabelesi Deneyimi”, Mevlevî geleneğinin asırlardır süregelen manevi yolculuğunu dijital sanatın olanaklarıyla izleyici ile buluşacak. Postnişin M. Fatih Çıtlak liderliğindeki sema mukabelesi, semazenlerin içsel dünyasından ilham alan görsel ve işitsel dijital katmanlarla desteklenerek çok boyutlu bir deneyime dönüşecek. İzleyiciler, semanın estetik zarafetinin yanı sıra onun derin sembolik ve ruhsal anlamlarını daha önce hiç olmadığı kadar yakından hissedecek. Bu kadim manevi miras, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlanarak izleyicilere güçlü ve etkileyici bir atmosfer sunacak.

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın Oğul romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi'nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta'nın melankolisi, Alfredo'nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor. Sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası olan La Traviata, Paris'in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen rolleri ve aşkın özgürleştirici gücünü sorguluyor. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor. Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelenecek olan La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 08 Ocak saat 20:00 ve 10 Ocak saat 15:00'te AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ "WAY OUT" ALBÜM LANSMAN KONSERİ Her Cumartesi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri'nin 10 Ocak programında, Elif Canfezâ Gündüz Quartet ilk albümü Way Out'u lansman konseriyle dinleyiciyle paylaşacak. Kemençe ile cazı özgün bir şekilde harmanlayan grup, Elif Canfezâ Gündüz (kemençe), Kaan Bıyıkoğlu (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas) ve Serkan Alagök (davul) kadrosuyla sahnede olacak. Konserde albümde yer alan tüm eserler canlı performansla dinleyiciye sunulacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri "Way Out" Albüm Lansman Konseri; 10 Ocak saat 11:00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de.

Işıltılı Haşerat-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 10 Ocak 15:00 ve 20:00 ile 11 Ocak 15:00'te AKM Tiyatro Salonu'nda. ÜÇ BÜYÜKLER BARIŞ MANÇO, TANJU OKAN, CEM KARACA ŞARKILARI "Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları" konseri, AKM sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. Konserde, Türkiye en önemli seslerinden Barış Manço, Cem Karaca ve Tanju Okan'ın, unutulmaz şarkıları yepyeni düzenlemelerle sahnede hayat bulacak. İzmir Operası solisti Teyfik Rodos'un, eşsiz yorumuyla bu eserleri seslendireceği konserde ünlü gazeteci ve yazar Kürşat Başar da sanatçılarla ilgili anekdotları paylaşacak ve bazı şarkılara saksafonla eşlik edecek. Bu özel performans, seyirciyi geçmişe götürerek şarkıları hep birlikte söyleme deneyimi yaşatacak. Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları; 10 Ocak 21:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. VIENNA MOZART ORCHESTRA "YENİ YIL KONSERİ" 1986'da kurulan Viyana Mozart Orkestrası, AKM sahnesinde gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlerle buluşacak. Otantik dönem kostümleri ve peruklarıyla sahneye çıkacak olan orkestra, dinleyicileri 18. yüzyıl Viyana'sının zarafet ve büyüsüne taşıyacak. Konserde, Mozart'ın senfonilerinden ve konçertolarından seçmelerin yanı sıra ünlü operalarından uvertürler seslendirilecek. Bu özel konser, 2026 yılına klasik müziğin eşsiz atmosferiyle unutulmaz bir başlangıç sunacak. Vienna Mozart Orchestra "Yeni Yıl Konseri"; 11 Ocak 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. AKM PAZAR RESİTALLERİ HASAN GÖKÇE YORGUN & JIAO LI Türk kemancı Hasan Gökçe Yorgun ile Çinli piyanist Jiao Li'nin sahnede olacağı özel program İpek Yolu Yolculuğu'nu dinleyiciyle buluşturacak. Konserde, Tatar, Moğol, Tacik, Anadolu ve diğer İpek Yolu kültürlerinin müzik geleneklerinden oluşan ezgiler bir araya gelerek Çin'den Türkiye'ye uzanan benzersiz bir müzik deneyimi sunulacak. Dinleyiciler, Tan Dun, Fikret Amirov ve diğer önemli bestecilerin eserleriyle renkli bir kültür yolculuğuna çıkacak. Konser, ülkeler arasındaki dostluğu ve onları birbirine bağlayan köklü ilişkileri müzik aracılığıyla anlatacak.

Işıltılı Haşerat-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 10 Ocak 15:00 ve 20:00 ile 11 Ocak 15:00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM ÜÇ BÜYÜKLER BARIŞ MANÇO, TANJU OKAN, CEM KARACA ŞARKILARI “Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları” konseri, AKM sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. Konserde, Türkiye en önemli seslerinden Barış Manço, Cem Karaca ve Tanju Okan'ın, unutulmaz şarkıları yepyeni düzenlemelerle sahnede hayat bulacak. İzmir Operası solisti Teyfik Rodos’un, eşsiz yorumuyla bu eserleri seslendireceği konserde ünlü gazeteci ve yazar Kürşat Başar da sanatçılarla ilgili anekdotları paylaşacak ve bazı şarkılara saksafonla eşlik edecek. Bu özel performans, seyirciyi geçmişe götürerek şarkıları hep birlikte söyleme deneyimi yaşatacak. Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları; 10 Ocak 21:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM VIENNA MOZART ORCHESTRA “YENİ YIL KONSERİ” 1986’da kurulan Viyana Mozart Orkestrası, AKM sahnesinde gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlerle buluşacak. Otantik dönem kostümleri ve peruklarıyla sahneye çıkacak olan orkestra, dinleyicileri 18. yüzyıl Viyana’sının zarafet ve büyüsüne taşıyacak. Konserde, Mozart’ın senfonilerinden ve konçertolarından seçmelerin yanı sıra ünlü operalarından uvertürler seslendirilecek. Bu özel konser, 2026 yılına klasik müziğin eşsiz atmosferiyle unutulmaz bir başlangıç sunacak. Vienna Mozart Orchestra “Yeni Yıl Konseri”; 11 Ocak 20:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. AKM PAZAR RESİTALLERİ HASAN GÖKÇE YORGUN & JIAO LI Türk kemancı Hasan Gökçe Yorgun ile Çinli piyanist Jiao Li’nin sahnede olacağı özel program İpek Yolu Yolculuğu’nu dinleyiciyle buluşturacak. Konserde, Tatar, Moğol, Tacik, Anadolu ve diğer İpek Yolu kültürlerinin müzik geleneklerinden oluşan ezgiler bir araya gelerek Çin’den Türkiye’ye uzanan benzersiz bir müzik deneyimi sunulacak. Dinleyiciler, Tan Dun, Fikret Amirov ve diğer önemli bestecilerin eserleriyle renkli bir kültür yolculuğuna çıkacak. Konser, ülkeler arasındaki dostluğu ve onları birbirine bağlayan köklü ilişkileri müzik aracılığıyla anlatacak.