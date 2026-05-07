Viyana’da kültür-sanat buluşması

Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası platformlarda doğru ve nitelikli bir şekilde temsil etmek amacıyla Melec Çakmak, Monik İpekel ve Murat Aygen tarafından projelendirilen Cultura Collective, ilk etkinliğinde sanat, müzik ve gastronomiyi aynı çatı altında bir araya getirdi.

500 YILLIK SARAYDA BULUŞMA

Viyana’da, Palais Niederösterreich’te gerçekleştirilen geceye AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin eski Viyana Büyükelçisi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, Viyana Eyalet Meclisi milletvekili ve Viyana'nın ünlü AVM'si Lugner City'nin yöneticisi Leo Lugner, Avusturya iş dünyasının tanınmış isimleri Gerald Gerstbauer, Michael Löwy, sanat dünyasından Barbara Niedetzky, Avusturya’nın önde gelen ailelerinden Gerete- Phillip Attensam ve Türkiye’den cemiyet dünyasının ünlü isimleri Feryal Gülman, Neşe Gönül, Jale Öztarhan, Semra Çelik, Yelda Erbel, Nilgün Çarmıklı, Birgül Vargı, Merih Turan, Alev Kaman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Sunuculuğunu Eser Akbaba’nın üstlendiği gecede Türkiye’den İsmail Acar, Azize Ceyhun ve Efe Işıldaksoy ile Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi’nin tabloları sanatseverle buluştu.

Uluslararası alanda tanınan piyanist ve besteci Abuzar Manafzade de Türk, Azerbaycan ve Avusturya müziklerinden oluşan özel bir repertuvarla üç ülkenin müzikal mirasını aynı sahneye taşıdı. Manafzade, Mozart’tan Aşık Veysel’e, Sarı Gelin’den klasik Türk müziği eserlerine uzanan repertuvarıyla beğeni topladı.

Gastronomi bölümünde ise Gault Millau Şapka ödüllü Executive Chef Demir Babalı’nın Türk, Azerbaycan ve Avusturya mutfaklarından seçkin örneklerden oluşan geceye özel menüsü sunuldu.

Avusturya’nın önde gelen mimarlarından Marius Moser etkinlikte, Palais Niederösterreich’ın tarihçesini, mimari katmanlarını ve Viyana’nın kültürel dokusu içindeki yerini aktardı.

Cultura Collective kurucularından Melec Çakmak, etkinliğin farklı coğrafyaların kültürel mirasını çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı hedeflediğini belirterek, "Sanat, müzik ve gastronomiyi aynı zeminde buluşturarak geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe anlamlı bir miras olarak taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Öte yandan, etkinlik kapsamında sanatçıların eserlerinin sessiz müzayede yöntemiyle sunulduğu, elde edilen gelirlerin Türkiye’deki hayır kurumlarına bağışlanacağı kaydedildi.