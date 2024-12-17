Viyola vitüözü Milena Simović CRR'de

Uluslararası sahnelerde kendine özgü yorumu ve güçlü müzikalitesiyle öne çıkan viyola sanatçısı Milena Simović, 21 Aralık Cumartesi akşamı Türkiye’deki ilk performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserde sanatçıya, 2024-2025 sezonunun daimî şefi Nil Venditti yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Milena Simović, CRR’deki konserinde; William Walton’ın modern viyola repertuarında önemli bir yer tutan “Viyola ve Orkestra için Konçerto” adlı eseriyle dinleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. Konserin ikinci bölümünde, Çaykovski’nin dramatik dönemiyle özdeşleşen Beşinci Senfoni seslendirilecek. Kader teması etrafında şekillenen içsel çatışmalarla bestecinin duygusal dünyasına ışık tutan bu eser, müzik tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahip.