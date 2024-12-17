Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Viyola vitüözü Milena Simović CRR'de

        Viyola vitüözü Milena Simović CRR'de

        Viyola sanatçısı Milena Simović, 21 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viyola vitüözü Milena Simović CRR'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası sahnelerde kendine özgü yorumu ve güçlü müzikalitesiyle öne çıkan viyola sanatçısı Milena Simović, 21 Aralık Cumartesi akşamı Türkiye’deki ilk performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserde sanatçıya, 2024-2025 sezonunun daimî şefi Nil Venditti yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

        Milena Simović, CRR’deki konserinde; William Walton’ın modern viyola repertuarında önemli bir yer tutan “Viyola ve Orkestra için Konçerto” adlı eseriyle dinleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. Konserin ikinci bölümünde, Çaykovski’nin dramatik dönemiyle özdeşleşen Beşinci Senfoni seslendirilecek. Kader teması etrafında şekillenen içsel çatışmalarla bestecinin duygusal dünyasına ışık tutan bu eser, müzik tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahip.

        Nil Venditti
        Nil Venditti

        Sırbistan doğumlu Milena Simović, Avrupa, Asya ve Amerika’daki resital ve oda müziği konserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine sesleniyor. Tarihsel dokuyu sahneye taşıyan 1680 yapımı Giovanni Battista Rogeri kemanı ve 1740 yapımı Paolo Antonio Testore viyolasıyla, müziğinin tarihini sahneye taşıyor. Günümüz müzik dünyasının önde gelen isimleriyle aynı sahneyi paylaşan sanatçının performansları dünya basınında “operatik kalitede, hayranlık uyandıran, büyüleyici ve heyecan verici” olarak değerlendiriliyor.

        Konserin biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Milena Simović
        #crr
        #Cemal Reşit Rey
        #Viola
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Barışmadılar çünkü...
        Barışmadılar çünkü...
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri