Vlasic yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan bonservisi Everton’da olan ancak CSKA Moskova’da kiralık forma giyen orta saha

oyuncusu Nikola Vlasic, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.

Vlasic’in menajeri Toni Martic, “CSKA da onu tekrar istiyor. Ancak bize gelen tekliflere göre karar vereceğiz” dedi. 4 yıl daha İngiliz takımıyla sözleşmesi olan 21 yaşındaki Vlasic, bu sezon 31 maçta 8 gol atıp, 7 de asist yaptı.

Bu arada Siyah-Beyazlılar’ın Portekiz’de Guimaraes’te oynayan sağ bek Sacko için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Nikola Vlasic

Doğum tarihi: 4 Ekim 1997 (21 yaşında)

Doğduğu il: Split / Hırvatistan

Boyu: 1,78 m

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 18,00 milyon €