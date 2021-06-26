VLP aşısının Faz 2 çalışması gönüllülere uygulanmaya başladı 0:00 / 0:00

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Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının Faz 2 çalışması gönüllülere uygulanmaya başladı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katıldı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NİN AŞISI FAZ-3'E BAŞLADI

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bu hafta ülkemizde yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta. Salı günü Erciyes Üniversitesindeki arkadaşlarımız Faz-3 çalışmasına başladı. Bundan dolayı tebrik ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve ben VLP aşımız için 1. Faz için gönüllü olmuştuk. Bu çalışma 10 Mayıs'ta tamamlandı. Faz 1 çalışması güvenlik odaklı bir çalışmaydı. Tüm tetkikler yapıldı ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TİTCK tarafından Faz 2 çalışması için iki gün önce onay verildi" dedi.

"AŞI HAKLARI VARKEN YERLİ AŞIYA GÖNÜLLÜ OLDULAR"

Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar. Ben öncelikle Faz 1 aşamasında gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir mutluluk var. Gönüllü olan vatandaşlarımızla görüştüm. İzmir'den, Burdur'dan, Aydın'dan, Ankara'dan gelen gönüllülerimiz var. Ülkemizde yerli ve milli aşının gelişmesine inanmışlar. Kendilerinin aşı hakkı varken yerli aşıya gönüllü oldular. Bundan dolayı hem duygulandım hem heyecanlandım hem de sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu hissediyorum" diye konuştu.

"ÇOK DAHA ETKİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

"Faz 2 aşamasına başlayan VLP, virüsü taklit eden bir aşı" diyen TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Dolayısıyla yenilikçi bir aşı grubu. Dünyadaki bilinen aşı gruplarından inaktif aşılar var; bir de biyoteknolojik aşılar var. Biyoteknolojik aşı grubundaki en yenilikçi aşı gruplarından olan VLP aşısı, virüsü taklit eden bir bileşen, bu çalışmamız başladı. Diğerleriyle karşılaştırılığında aşının özelliği, sadece spike bölgesine değil dört protein bölgesine yönelik olarak geliştirilen bir aşı olması. Bu kapsamda hem Faz 1 ile güvenliği kanıtlamış olduk; Faz 2 'de ise etkinliğini göreceğiz. Bilimsel bir bakışla, tasarımsal olarak dört bölgeye hitap ettiği için çok daha etkin olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.