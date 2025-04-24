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        Haberler Spor Voleybol Vodafone 5G destekli 'Şahin Gözü' teknolojisi Sultanlar Ligi'ne damga vurdu - Voleybol Haberleri

        Vodafone 5G destekli 'Şahin Gözü' teknolojisi Sultanlar Ligi'ne damga vurdu

        Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistiklere imza atıldı. VakıfBank'tan Kiera Van Ryk 113 km/s ile en yüksek servis hızına ulaştı. Yine VakıfBank'tan Marina Markova ise 107 km/s ile en yüksek smaç hızına ve 3.2 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:31
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        'Şahin Gözü' teknolojisi Sultanlar Ligi'ne damga vurdu
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        Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 Sezonu tamamlandı. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1’lik skorla mağlup eden VakıfBank şampiyonluğa uzandı.

        Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistiklere de imza atıldı. Buna göre, VakıfBank’tan Kiera Van Ryk 113 km/s ile en yüksek servis hızına ulaştı. Yine VakıfBank’tan Marina Markova ise 107 km/s ile en yüksek smaç hızına ve 3.2 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Play-Off final serisinde en uzun ralli süresi de VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana arasında oynanan serinin ilk maçında gerçekleşen 35.4 saniyelik ralli oldu.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

        “Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun yanında durmaya devam ediyoruz. Geçen sezon bir teknolojik atılım gerçekleştirerek, Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi’ne entegre etmiştik. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarının yanısıra Play-Off 1-4 Etabı, Play-Off 3-4 Etabı ve Play-Off Final Serisi maçlarında kullandık. Voleybolseverler, bu sistemle, hem maç esnasında sahadaki ekranlardan, hem de TV ve dijital maç yayınlarından servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebildi. Sezon sonunda, play-off’ları da dahil ettiğimizde, 46 maçta bu servislerden yararlanıldı. Şahin Gözü’nün sağladığı istatistiksel veriler, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya evsahipliği yapan Avrupa’daki ilk lig oldu. Aslında, biz bu teknolojiyi tüm lige genişleterek bir demokratikleşme getirmiş olduk. Başka bir deyişle, sadece şampiyonluk play-off’u aşamasına gelmiş takımların oyuncularının değil, ligdeki tüm takımların istatistiklerini ölçümleyebildik.”

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