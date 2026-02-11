Vodafone'dan 36 milyar TL servis geliri

Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının 3. çeyreğinde (Ekim-Aralık 2025 dönemi) istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak dikkat çeken sonuçlar açıkladı. Şirketin bu dönemde servis gelirleri 36,0 milyar TL seviyesine ulaştı (UMS 29 etkisinden arındırılmış olarak 33,0 milyar TL). Mobil abone sayısı 25,1 milyona, M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,6 milyona yükselirken, faturalı abone oranı bazın %85,4’ünü oluşturarak 21,5 milyon seviyesinde gerçekleşti. Sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak kaydedildiği belirtildi.

MOBİL ABONE SAYISI 25,1 MİLYON OLDU

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %85,4’ini oluşturdu ve 21,5 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.2 milyona ulaştığı vurgulandı. Telekomünikasyon devinin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 323 milyon olduğu belirtildi.