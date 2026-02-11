Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.796,46 %0,00
        DOLAR 43,6442 %0,04
        EURO 52,0264 %0,21
        GRAM ALTIN 7.096,40 %0,56
        FAİZ 35,92 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 117,37 %3,26
        BITCOIN 67.135,00 %-2,16
        GBP/TRY 59,6662 %0,20
        EUR/USD 1,1913 %0,15
        BRENT 69,40 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 11.603,44 %0,57
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone'dan 36 milyar TL servis geliri - Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. - Teknoloji Haberleri

        Vodafone'dan 36 milyar TL servis geliri

        Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirlerinin 36,0 milyar TL olarak gerçekleştiği bildirildi. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 33,0 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Giriş: 11.02.2026 - 10:59 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vodafone'dan 36 milyar TL servis geliri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının 3. çeyreğinde (Ekim-Aralık 2025 dönemi) istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak dikkat çeken sonuçlar açıkladı. Şirketin bu dönemde servis gelirleri 36,0 milyar TL seviyesine ulaştı (UMS 29 etkisinden arındırılmış olarak 33,0 milyar TL). Mobil abone sayısı 25,1 milyona, M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,6 milyona yükselirken, faturalı abone oranı bazın %85,4’ünü oluşturarak 21,5 milyon seviyesinde gerçekleşti. Sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak kaydedildiği belirtildi.

        MOBİL ABONE SAYISI 25,1 MİLYON OLDU

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %85,4’ini oluşturdu ve 21,5 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

        Bununla birlikte, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.2 milyona ulaştığı vurgulandı. Telekomünikasyon devinin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 323 milyon olduğu belirtildi.

        DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME

        2025-26 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin mobil data kullanımı 1.399 petabyte olarak gerçekleşti. Şirket, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti.

        Yapılan açıklamada yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısının da 9.9 milyona ulaştığı vurgulanırken, şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7 milyona yükseldiği belirtildi.

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

        “Vodafone olarak, bu yıl Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutluyoruz. İlk günden beri ülkemiz için değer yaratma odağıyla yaptığımızın yatırımların toplam reel değeri 480 milyar TL'yi aşmış durumda. Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biriyiz. Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 36,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam ettik. Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18.2 milyona milyona ulaştı. Türkiye’deki 20’nci yaşımızı 5G ile kutlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. 5G’ye geçiş, yalnızca operatörlerin değil, Türkiye’nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. Vodafone olarak global bilgi birikimimiz ve yerel uygulamalardan kazandığımız deneyimle 5G’yi ülkemizde hem bireylerin hem de kurumların hizmetine sunmak için dünden hazırız.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl önce işlenen 3 cinayet ekipler titiz çalışması sonrası aydınlattı

        Bilecik'te 20 yıl önce kaybolan 3 şahsın ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarken, olay yerinde yapılan kazılarda öldürülen şahıslara ait olduğu iddia edilen kemiklere ulaşıldı. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?