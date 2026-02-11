Vodafone'dan 36 milyar TL servis geliri
Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirlerinin 36,0 milyar TL olarak gerçekleştiği bildirildi. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 33,0 milyar TL olarak gerçekleşti.
Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının 3. çeyreğinde (Ekim-Aralık 2025 dönemi) istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak dikkat çeken sonuçlar açıkladı. Şirketin bu dönemde servis gelirleri 36,0 milyar TL seviyesine ulaştı (UMS 29 etkisinden arındırılmış olarak 33,0 milyar TL). Mobil abone sayısı 25,1 milyona, M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,6 milyona yükselirken, faturalı abone oranı bazın %85,4’ünü oluşturarak 21,5 milyon seviyesinde gerçekleşti. Sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak kaydedildiği belirtildi.
MOBİL ABONE SAYISI 25,1 MİLYON OLDU
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %85,4’ini oluşturdu ve 21,5 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.
Bununla birlikte, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.2 milyona ulaştığı vurgulandı. Telekomünikasyon devinin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 323 milyon olduğu belirtildi.
DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME
2025-26 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin mobil data kullanımı 1.399 petabyte olarak gerçekleşti. Şirket, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti.
Yapılan açıklamada yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısının da 9.9 milyona ulaştığı vurgulanırken, şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7 milyona yükseldiği belirtildi.
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:
“Vodafone olarak, bu yıl Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutluyoruz. İlk günden beri ülkemiz için değer yaratma odağıyla yaptığımızın yatırımların toplam reel değeri 480 milyar TL'yi aşmış durumda. Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biriyiz. Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 36,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam ettik. Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18.2 milyona milyona ulaştı. Türkiye’deki 20’nci yaşımızı 5G ile kutlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. 5G’ye geçiş, yalnızca operatörlerin değil, Türkiye’nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. Vodafone olarak global bilgi birikimimiz ve yerel uygulamalardan kazandığımız deneyimle 5G’yi ülkemizde hem bireylerin hem de kurumların hizmetine sunmak için dünden hazırız.”