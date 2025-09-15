Vodafone, Şampiyonlar Ligi ve UEFA kadın futbolunun sponsoru oldu

Vodafone Grubu, kadın ve erkek Avrupa futbolunun gelişimini desteklemek için UEFA ve UC31 ile önemli bir ortaklık anlaşmasına vararak hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Kadın Futbolu'nun resmi ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni anlaşma ile Vodafone, 2030'a kadar, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar EURO 2029, UEFA Kadınlar Futsal EURO 2027, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Kadınlar Avrupa Elemeleri, UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Şampiyonası ve UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası organizasyonlara sponsor olacak.

Telekomünikasyon sektörünün küresel oyuncusu olan Vodafone, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi lisanslı ortağı da oldu.

Vodafone, müşterilerinin tutkuyla ilgilendiği alanlarda onlarla etkileşim kurmaya odaklanarak marka yatırımlarını artırdı. Şirket, bu yeni anlaşma ve kısa süre önce duyurulan Borussia Dortmund futbol kulübü sponsorluğu sayesinde, en üst seviyede daha fazla sponsorluk ilişkisini geliştirdi.

REKLAM Vodafone farklı spor dallarını da uzun yıllardır destekliyor. Bu destekler arasında The Championships Wimbledon ve The All England Lawn Tennis & Croquet Club, İskoç Rugby, Galler Rugby Birliği ve İrlanda Rugby Futbol Birliği, Türkiye Kadın Voleybolu ve Çekya’nın en büyük koşu serisi olan RunCzech ile ortaklıkları bulunuyor. Şirket, etkinliklerde mobil yoğunluğu azaltmak, taraftarların en sevdikleri canlı sporlarla ilgili çevrim içi güncellemelere erişmelerine yardımcı olmak ve tepkilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını sağlamak gibi yollarla, telekom ağındaki uzmanlığını sürekli olarak taraftar deneyimini geliştirmek için kullandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Avrupa Pazarları Üst Yöneticisi (CEO) Ahmed Essam küresel ölçekte en hızlı büyüyen sporlardan biri olan kadın futboluna sponsor olmaktan heyecan duyduklarını belirtti. UEFA Kadın Futbolu Direktörü Nadine Kessler de bu yaz düzenlenen UEFA Kadınlar EURO'nun rekorlara sahne olduğunu aktardı. Kadın futbolunun hızla yükseldiğine değinen Kessler, 'Vodafone’un UEFA Kadın Futbolu ailesine katılmasından mutluluk duyuyoruz. Vodafone'un küresel erişimi, oyunu ileri taşımak, kadınlar ve kız çocukları için daha fazla fırsat yaratmak ve dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil taraftarlar ile oyunculara ilham vermek için ideal bir iş ortaklığı sağlayacak.' ifadelerini kullandı. REKLAM UEFA Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Guy-Laurent Epstein de Vodafone'u UEFA Kadın Futbolu sponsoru ve UEFA Şampiyonlar Ligi lisans ortağı olarak aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Vodafone'un spora verdiği desteğin yenilik ve kapsayıcılık anlayışıyla birleştiğinde her seviyede gelişimi destekleyen hedeflerle örtüştüğünü vurgulayan Epstein, taraftarları sevdikleri spora daha da yakınlaştıracak etkili ve ilgi çekici deneyimler sunmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.