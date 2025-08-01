Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı birinci çeyrek sonuçları açıklandı

Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılı birinci çeyrek (Nisan-Haziran 2025) sonuçlarını duyurdu. Şirket, bu dönemde 29,4 milyar TL servis geliri elde ederken, mobil abone sayısını 25,4 milyona, sabit genişbant abone sayısını ise 1,4 milyona çıkardı. Dijital kanallardaki güçlü performansıyla dikkat çeken Vodafone, 17,9 milyon dijital müşteriye ulaşarak dijital dönüşümde öncü rolünü sürdürdü. CEO Engin Aksoy, 5G ihalesinin Türkiye’nin dijital geleceği için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

MOBİL VE SABİT ABONE SAYISINDA ARTIŞ

Vodafone Türkiye, mobil abone sayısını 25,4 milyona yükseltti; makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,3 milyon oldu. Faturalı abone sayısı 20,9 milyona ulaşarak toplam abone bazının %82,4’ünü oluşturdu. Sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak gerçekleşti. Şirket, müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle hem mobil hem de sabit genişbantta büyümesini sürdürdü.

DİJİTAL KANALLARDA BAŞARI

Vodafone’un dijitalleşme odaklı stratejisi, birinci çeyrekte de meyvelerini verdi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Bu kanallardaki aylık toplam etkileşim ise 352 milyonu aştı. Şirket, dijital müşteri deneyimini güçlendirme hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.